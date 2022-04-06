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مصدر مطلع في إيران: الاتفاق على الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة

01:58 م الأربعاء 06 أبريل 2022
مصدر مطلع في إيران: الاتفاق على الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة

إيران

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طهران- (بي بي سي):

قال مصدر مطلع في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا" اليوم الاربعاء : أنه سيفرج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جدید، مضیفا أن الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الاموال مستقل عن الاتفاق النووي.

وأعلن بعض النشطاء الإعلاميين اليوم الأربعاء أن تلك الأموال هي أضعاف المبلغ الذي تسلمته إيران من بريطانيا مؤخرا. وهذا الاتفاق الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

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