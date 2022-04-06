مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: ندعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع بأوكرانيا

الامم المتحدة - (أ ش أ)

قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي، إن: "الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا بسبب الحرب".

وأشارت زكي - في كلمتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا اليوم الثلاثاء - إلى أنه يجب التأكد من الوقائع في أوكرانيا بشكل حيادي، مضيفة "أننا ندعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع في أوكرانيا".

ودعت مندوبة الإمارات، إلى حماية المدنيين في أوكرانيا وتأمين وصول المساعدات، معربة عن شعورها بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.