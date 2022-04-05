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الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ابنتي بوتين

10:03 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ابنتي بوتين

الاتحاد الأوروبي

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لندن - (د ب أ)

يناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لمصادر مطلعة، فيما يحاول التكتل اتخاذ رد فعل إزاء قيام الجنود الروس المنسحبين بقتل مدنيين أوكرانيين.

وتضم القائمة المقترحة، التي تحتاج إلى موافقة حكومات أوروبية وقد تتغير قبل صدورها، عشرات الأفراد الآخرين، ومن بينهم شخصيات سياسية وأقطاب الأعمال وأفراد أسرهم وعدد من مروجي الدعاية.

ويعد فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاتيرينا وماريا، خطوة رمزية إلى حد كبير حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت لهما أصول كبيرة خارج روسيا، لكن يتم فرضها للفت انتباه الرئيس.

يذكر أن حياة ابنتي بوتين تكتنفها السرية، ولديهما اسمين مختلفين قبل الزواج ولم يؤكد الكرملين اسمهما أو ينشر صورا لهما بعد بلوغهما سن الرشد.

يشار إلى أن الحكومتين الأمريكية والبريطانيا فرضتا عقوبات على الرئيس بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف وكذلك على أعضاء آخرين في مجلس الأمن الروسي وأثريا روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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