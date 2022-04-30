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الرئيس الصيني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث انهيار مبنى سكني وسط البلاد

08:43 م السبت 30 أبريل 2022
الرئيس الصيني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث انهيار مبنى سكني وسط البلاد

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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بكين - (أ ش أ):

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بإجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب حادث انهيار مبنى سكني ذاتي البناء في مقاطعة هونان وسط البلاد، وطالب بتنفيذ جهود بحث وإنقاذ "مهما تكلف الأمر".

وحث شي، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، على بذل جهود شاملة لإنقاذ المصابين ومنع وقوع كوارث ثانوية.

ووقع الحادث في ناحية وانغتشنغ في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان، وجرى إنقاذ 5 أشخاص فيما لا يزال 23 آخرون محاصرين عقب انهيار المبنى السكني أمس الجمعة، وفقا لتقارير أولية.

كما يوجد 39 مفقودا بالقرب من موقع الحادث، بحسب التحقيق الأولي للشرطة.

وقالت الوكالة إن الرئيس شي "أمر بإجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب الحادث والكشف عن معلومات موثوقة على الفور"، وطالب بـ"شن حملة خاصة على مستوى البلاد لنزع فتيل مخاطر المباني ذاتية البناء لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم وضمان الاستقرار الاجتماعي".

بدوره، حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على بذل جهود سريعة لإنقاذ المحاصرين، وأمر السلطات المحلية بمعالجة المخاطر في قطاع البناء، لا سيما فيما يخص المباني ذاتية البناء والمستخدمة لإدارة أعمال تجارية لمنع الحوادث الكبرى.

ووصل عضو مجلس الدولة وانغ يونغ ومسؤولون من السلطات المركزية والمحلية إلى موقع الحادث، وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية، وفقا للوكالة.

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