مفتي لبنان: غدا المتمم لشهر رمضان المبارك.. والاثنين أول أيام عيد الفطر

بيروت - (أ ش أ):

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك لتعذر رؤية هلال شهر شوال وفقا للرؤية الشرعية في البلاد.

وأضاف دريان أن بعد غد /الاثنين/ هو أول أيام عيد الفطر، متوجها بالتهنئة للمسلمين بهذه المناسبة.

وسوف يؤدي دريان صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة و٣٥ دقيقه بتوقيت لبنان صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت التجاري، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين.