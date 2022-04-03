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الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من عامين

11:22 ص الأحد 03 أبريل 2022
الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات جديدة منذ أكثر من عامين

الصين

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بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصينية تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد منذ نحو عامين.

وتشهد الصين موجة جديدة من تفشي كورونا ما دفع السلطات إلى فرض قيود الإغلاق في عدة مناطق من بينها مدينة شنغهاي البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.

وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.

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