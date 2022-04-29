كورونا: بكين تستعد للإغلاق الشامل بعد ارتفاع قياسي بالإصابات

بكين-(بي بي سي):

أغلقت الصين في بكين جميع مراكز التسوق والمجمعات السكنية ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية.

وفرضت السلطات إجراءات اختبار جديدة لإثبات الخلو من فيروس كورونا، وطورت طرق تتبع المصابين. كما طلبت من معظم السكان الخضوع لثلاث جولات من الاختبارات تماشيا مع سياسة "صفر كوفيد" أي الخلو التام من الإصابات.

ويتلقى أي شخص يرصد في منطقة خطرة أو معرضة للخطر رسالة نصية تأمره بالبقاء في المنزل.

وبدأ السكان في بكين يخزنون الطعام وسط مخاوف من احتمال فرض إغلاق شامل على المدينة يماثل في شدته الإغلاق الذي فرض على شنغهاي.