نتفليكس تخفض عدد موظفي التسويق بعد خسارة مشتركين

لوس أنجليس- (د ب أ/ت ك أ):

بدأت شركة نتفليكس، يوم الخميس، مرحلة لخفض التكاليف وذلك بالتخلص من عدد غير معلوم من الوظائف المتعلقة بالتسويق، وفقا للعديد من الأشخاص الذين قالوا إنه تم تسريحهم.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن هذا الخفض يأتي بعد أسبوع من إعلان الشركة عن خسارة في عدد المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد. وفقدت خدمة البث المباشر ومقرها لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا 200 ألف مشترك خلال الربع الأول وتتوقع أن تخسر المزيد في الربع الحالي، وهو الكشف الذي أثار قلق المستثمرين وسلط الضوء على الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجهها نتفليكس.

ورفضت نتفليكس الكشف عن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم.