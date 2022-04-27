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بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا للمواجهة المباشرة مع روسيا

07:31 م الأربعاء 27 أبريل 2022
بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا للمواجهة المباشرة مع روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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روسيا - (أ ش أ)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوى خارجية بدفع كييف إلى المواجهة المباشرة مع بلاده، مؤكدا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جنب بلاده خطرا حقيقيا كان يحدق بها.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية في بطرسبورج، اليوم الأربعاء: "إن خصوم روسيا في العالم لا يحتاجون ببساطة إلى دولة كبيرة مثلها، وذلك ظنا منهم أن وجودها بحد ذاته يمثل خطرا عليهم في الغرب مع أنهم في الحقيقة هم من يشكل تهديدا للعالم أجمع".

وأضاف أن "الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو لروسيا، حيث أصبحت ببساطة مادة قابلة للاستهلاك في الحرب ضد بلدنا"، محذرا من تدخل أي طرف خارجي في الأحداث بأوكرانيا.

وتابع: "روسيا، في حال وجود تهديد لها ستستخدم في ردها الوسائل التي لا يمتلكها بعد أي من خصومها"، مجددا التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها، كما شدد على أن هذه العملية ستضمن أمن "دونباس" وشبه جزيرة القرم الروسية وروسيا بأسرها مستقبلا.

وفي سياق متصل، أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية، قائلا "إن الاقتصاد الوطني صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة".

وشدد على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية في عدد من المجالات، وضمان استقرار الاقتصاد الروسي.

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