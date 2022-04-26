الرئيس التونسي يهنّئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا

تونس- (أ ش أ(:

وجّه رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، رسالة تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا.

وأكّد حرص تونس على المزيد من تعزيز هذه الروابط وتنويعها على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.