Masrawy logo white

إعلان

الرئيس التونسي يهنّئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا

02:17 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
الرئيس التونسي يهنّئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا

الرئيس قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس- (أ ش أ(:

وجّه رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، رسالة تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا.

وأكّد حرص تونس على المزيد من تعزيز هذه الروابط وتنويعها على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
قيس سعيد فرنسا الرئيس التونسي ماكرون
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. مفيش برودة تاني.. "الأرصاد" للمواطنين: ارتدوا الملابس الصيفية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا