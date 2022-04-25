زيلينسكي يستقبل بلينكن وأوستن في كييف

كييف - (د ب أ)

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كوفد من واشنطن يزور الدولة المحاصرة.

والتقى المسؤولان الأمريكيان الكبيران زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، وفقا لما ذكره المستشار الرئاسي أوليكسي اريستوفيتش في حوار عبر الفيديو ليل الأحد. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حتى الآن.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن الزيارة يوم السبت. ولم يكن هناك تعليق من واشنطن.

وفي ظل هجوم مستمر من القوات الروسية، قال زيلينسكي قبل الزيارة إنه يعتزم بحث مسألة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا مع بلينكن وأوستن ومدى سرعة توفيرها.