الأمم المتحدة تدعو لهدنة "فورية" في مدينة ماريوبول الأوكرانية

نيويورك - (أ ش أ):

دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد، إلى هدنة "فورية" في مدينة ماريوبول الأوكرانية، للسماح بإجلاء حوالي مائة ألف مدني ما زالوا محاصرين في هذه المدينة الساحلية.

وقال أمين عوض، منسق الأمم المتحدة لشئون أوكرانيا - في بيان صحفي أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "نحن بحاجة لوقف القتال الآن لإنقاذ الأرواح، وكلما طال انتظارنا ستعرض المزيد من الأرواح للخطر، لابد من السماح لهم بالاجلاء الآن، اليوم .. الغد سيكون قد فات الأوان".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت - اليوم - أن القوات الروسية تواصل قصف المدينة المطلة على بحر آزوف، التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أوائل مارس الماضي، بما في ذلك مصنع آزوفستال للصلب.