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الجزائر لم تسجل أي إصابة بكورونا للمرة الثالثة خلال أبريل الجاري

12:23 ص الأحد 24 أبريل 2022
الجزائر لم تسجل أي إصابة بكورونا للمرة الثالثة خلال أبريل الجاري

فيروس كورونا

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الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر كامل أراضيها، وذلك للمرة الثالثة في الشهر الجاري، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الواحد والثلاثين على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم السبت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند ٢٦٥ ألفا و٧٦١ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٤٤ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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