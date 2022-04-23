زيلينسكي يكرر تهديده بقطع محادثات السلام مع روسيا

كييف - (د ب أ)

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده بالانسحاب من محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا "إذا ارتكبت القوات الروسية مذبحة" بحق القوات الأوكرانية الصامدة في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقد في محطة مترو بالعاصمة كييف اليوم السبت "إذا تم إبادة شعبنا في ماريوبول، وإذا تم إجراء استفتاء زائف على الاستقلال في خيرسون، فإن أوكرانيا ستخرج من جميع عمليات التفاوض".

لكنه أكد مجددا استعداده للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.