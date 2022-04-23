Masrawy logo white

إعلان

زيلينسكي يكرر تهديده بقطع محادثات السلام مع روسيا

09:48 م السبت 23 أبريل 2022
زيلينسكي يكرر تهديده بقطع محادثات السلام مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده بالانسحاب من محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا "إذا ارتكبت القوات الروسية مذبحة" بحق القوات الأوكرانية الصامدة في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقد في محطة مترو بالعاصمة كييف اليوم السبت "إذا تم إبادة شعبنا في ماريوبول، وإذا تم إجراء استفتاء زائف على الاستقلال في خيرسون، فإن أوكرانيا ستخرج من جميع عمليات التفاوض".

لكنه أكد مجددا استعداده للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين

الخبر التالى:

هل ينتخب الفرنسيون ماكرون لولاية ثانية؟
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..اللقطات الأولى لحادث حافلة المعتمرين المصريين بالمدينة المنورة "صور"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا