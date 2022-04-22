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الدفاع الروسية: تدمير 13 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا

08:28 م الجمعة 22 أبريل 2022
الدفاع الروسية: تدمير 13 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 13 موقعًا بينها مركزا قيادة، وضرب 21 تجمعًا عسكريًا للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "تم تدمير سريتين من النازيين و27 عربة، ومستودع لذخيرة الصواريخ المضادة للطائرات (Osa-AKM) في قرية تشيرفونويا بمقاطعة خاركوف".

وأضاف أنه ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 26 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا، بينها مركز قيادة و21 تجمعًا و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية في بلدات توريتسكي وكومار وبوغاتير.

وتابع أن القوات الصاروخية ضربت مركز قيادة وخمسة تجمعات بشرية وبطارية مدفعية قرب قرية بارفينكوفو، وتدمير مروحية من طراز (Mi-8) ومنصة Buk-M1 صاروخية للدفاع الجوي ومحطة اتصال في مطار ميداني.

وأكد أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 140 طائرة حربية، و107 طائرات هليكوبتر، و523 مسيرة، و258 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2458 دبابة وعربة قتالية، و272 راجمة صواريخ، و1069 مدفعًا و2305 عربات عسكرية خاصة.

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