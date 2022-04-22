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جونسون: قوات أوكرانية في بريطانيا تتدرب على استخدام مركبات قتالية مدرعة

02:46 م الجمعة 22 أبريل 2022
جونسون: قوات أوكرانية في بريطانيا تتدرب على استخدام مركبات قتالية مدرعة

بوريس جونسون

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لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة تتدرب حاليا على كيفية استخدام المركبات القتالية المدرعة التي تقدمها بريطانيا لمقاومي قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أكثر من 20 جنديا وصلوا الأسبوع الماضي للحصول على تدريبات على 120 مركبة من المقرر تقديمها للمقاومة التابعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وفقا لما أكده أحد المسؤولين.

بالإضافة إلى تدريبهم على مركبات ماستيف وولفهاوند وهاسكي المدرعة، سيجري إطلاع الأوكرانيين على كيفية استخدام سيارة الإسعاف ساماريتان ومركبات الاستطلاع المدرعة سلطان وسامسون.

ولأول مرة يؤكد جونسون وجود قوات أوكرانية في المملكة للصحفيين المرافقين له أثناء توجهه إلى الهند، حيث سيضغط من أجل خلخلة علاقاتها مع روسيا.

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