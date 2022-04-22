وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، عن وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن شابا يبلغ (21 عاما) من بلدة اليامون غرب جنين قضى متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي أطلق عليه الأسبوع الماضي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس وأخرى مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.