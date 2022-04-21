Masrawy logo white

إعلان

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن أجري تجاربًا على حساب شعبي..وازدهار غير مسبوق للفلسطينيين

04:28 م الخميس 21 أبريل 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن أجري تجاربًا على حساب شعبي..وازدهار غير مسبوق للفلسطينيين

نفتالي بينيت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لقناة سي إن إن الإخبارية، عند سؤاله عما إن كان يضع جهدًا في محاولة وقف النزاع الفلسطيني الأسرائيلي فعليًا، إن "إسرائيل دولة سلمية"، مشيرًا إلى أن "موجة جديدة من الرعب" اندلعت قبل قرابة شهر على الجمهور الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وأضاف:"كلا الجانبين يعرف، أنه عندما لا يهاجموننا، فليس لدينا مشاكل معهم، ولكن عندما يهاجموننا، يجب أن أقاومهم وأضربهم في قواعدهم الإرهابية، وهذا ما سيفعله أي قائد. هذا ما أفعله".

وفيما يتعلق بإنهاء النزاع، قال بينيت "فيما يتعلق بالصورة الأكثر اتساعًا، انظري، لن أقوم بإجراء تجارب على أمن الإسرائيليين. آخر مرة في غزة، فعلنا ذلك منذ قرابة 15 أو 16 عامًا. سلمنا غزة للفلسطينيين. لقد عدنا إلى حدود 67. لقد انسحبنا وطردنا اليهود الذين يعيشون في غزة، وما حصلنا عليه بالمقابل جحيم. عشرات الآلاف من الصواريخ أطلقت علينا من غزة".

كما أكد "ما سأفعله، وما أفعله، هو سلام الناس للناس بشكل تصاعدي، وتوفير المزيد من الوظائف للفلسطينيين برواتب أفضل، وتحسين الاقتصاد، هذا ما أؤمن به، ويجب أن أقول إن الفلسطينيين يشهدون ازدهارًا غير مسبوق".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

الخبر التالى:

ماكرون: الرجل الطموح الذي أصبح أصغر رئيس دولة في تاريخ فرنسا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب الخميس 20 رمضان 2022.. ودعاء النبي عند الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا