رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن أجري تجاربًا على حساب شعبي..وازدهار غير مسبوق للفلسطينيين

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لقناة سي إن إن الإخبارية، عند سؤاله عما إن كان يضع جهدًا في محاولة وقف النزاع الفلسطيني الأسرائيلي فعليًا، إن "إسرائيل دولة سلمية"، مشيرًا إلى أن "موجة جديدة من الرعب" اندلعت قبل قرابة شهر على الجمهور الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وأضاف:"كلا الجانبين يعرف، أنه عندما لا يهاجموننا، فليس لدينا مشاكل معهم، ولكن عندما يهاجموننا، يجب أن أقاومهم وأضربهم في قواعدهم الإرهابية، وهذا ما سيفعله أي قائد. هذا ما أفعله".

وفيما يتعلق بإنهاء النزاع، قال بينيت "فيما يتعلق بالصورة الأكثر اتساعًا، انظري، لن أقوم بإجراء تجارب على أمن الإسرائيليين. آخر مرة في غزة، فعلنا ذلك منذ قرابة 15 أو 16 عامًا. سلمنا غزة للفلسطينيين. لقد عدنا إلى حدود 67. لقد انسحبنا وطردنا اليهود الذين يعيشون في غزة، وما حصلنا عليه بالمقابل جحيم. عشرات الآلاف من الصواريخ أطلقت علينا من غزة".

كما أكد "ما سأفعله، وما أفعله، هو سلام الناس للناس بشكل تصاعدي، وتوفير المزيد من الوظائف للفلسطينيين برواتب أفضل، وتحسين الاقتصاد، هذا ما أؤمن به، ويجب أن أقول إن الفلسطينيين يشهدون ازدهارًا غير مسبوق".