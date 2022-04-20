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الداخلية الكويتية تنهي استعداداتها للعشر الأواخر من رمضان

04:23 م الأربعاء 20 أبريل 2022
الداخلية الكويتية تنهي استعداداتها للعشر الأواخر من رمضان

الكويت

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الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن القطاعات الأمنية أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الأمنية واستكملت التدابير الأمنية والمرورية الوقائية والاحترازية اللازمة استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن هذه الإجراءات والتدابير تندرج في إطار خطة أمنية شاملة متكاملة تهدف إلى تأمين وتوفير الرقابة الأمنية حول المساجد والأسواق والمجمعات التجارية وتحقيق السيولة المرورية على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية خلال العشر.

وناشد المواطنين والمقيمين عدم ترك مقتنيات ثمينة داخل مركباتهم خلال وجودهم في المساجد أو أثناء التسوق.

وأعرب عن أمله أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة للابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالآخرين وعرقلة حركة السير أو إغلاق الطرق أمام سيارات الخدمات من شرطة أو إسعاف أو إطفاء، مشدداً على أن أي ممارسات غير قانونية ولا تمت للعادات والتقاليد الكويتية بصلة ولا تتناسب مع المناخ العام لهذه المناسبة سيتم التعامل معها بكل حزم وشدة.

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