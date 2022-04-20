اشتباكات عنيفة في مأرب إثر هجوم للحوثيين على مواقع الجيش اليمني

صنعاء- (د ب أ):

شهدت محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني الحكومي، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين منذ فجر اليوم، إثر هجوم هو الأعنف شنه الحوثيون على مواقع الجيش، في الجبهة الجنوبية لمأرب".

وأوضح المصدر أن الجانبين تبادلا القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، دون ذكر حصيلتهم.

وأوضح أن الوضع في جبهات مأرب الجنوبية والغربية "لا يزال متوترا في ظل استمرار مليشيا الحوثي باستقدام مزيد من التعزيزات".

من جانبه قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن الجيش مدعوما برجال المقاومة الشعبية تصدوا لهجوم واسع شنته المليشيا الحوثية في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.

وحسب آخر رصد للجيش، ارتكب الحوثيون 118 خرقاً للهدنة الأممية في خمس محافظات يمنية، من بينها 16 خرقاً في جبهات مأرب، أمس الأول الاثنين.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

ويشهد اليمن منذ نحو ثماني سنوات، معارك عنيفة بين الجيش الحكومي مدعوما بالتحالف، الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 377 ألف يمني وفق تقديرات أممية، فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.