منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجيرات مدرسة الأطفال بكابول

الرياض- (أ ش أ):

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبشدة عملية التفجير المزدوجة التي ضربت بالأمس مدرسة للأطفال في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت الأمانة العامة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن الشعور بالأسى والقلق إزاء هذا التفجير الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن هذا الهجوم الشنيع والعبثي إنما يعكُس مدى همجية وقساوة مرتكبيه الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان.

وقدمت المنظمة تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا في أعقاب هذا الحادث، متمنية عاجل الشفاء للمصابين، ومؤكدة كذلك موقفها الثابت المتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني.