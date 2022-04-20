Masrawy logo white

إعلان

منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجيرات مدرسة الأطفال بكابول

01:51 م الأربعاء 20 أبريل 2022
منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجيرات مدرسة الأطفال بكابول

منظمة التعاون الإسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض- (أ ش أ):

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبشدة عملية التفجير المزدوجة التي ضربت بالأمس مدرسة للأطفال في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت الأمانة العامة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن الشعور بالأسى والقلق إزاء هذا التفجير الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن هذا الهجوم الشنيع والعبثي إنما يعكُس مدى همجية وقساوة مرتكبيه الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في أفغانستان.

وقدمت المنظمة تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا في أعقاب هذا الحادث، متمنية عاجل الشفاء للمصابين، ومؤكدة كذلك موقفها الثابت المتضامن مع أبناء الشعب الأفغاني.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
منظمة التعاون الإسلامي تفجيرات مدرسة كابول

الخبر التالى:

الولايات المتحدة وأستراليا واليابان قلقة بشأن اتفاق تعاون أمني بين الصين وجزر سليمان
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا