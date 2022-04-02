أوكرانيا :سقوط 412 طفلا بين قتيل وجريح جراء الهجوم الروسي

كييف - (د ب ا):

أعلنت أوكرانيا أن نحو 158طفلا قتلوا واصيب أكثر من 254 آخرين منذ الغزو الروسي للبلاد في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب المدعي العام الأوكراني على فيسبوك ،بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال التقرير " هذه البيانات ليست نهائية وأنه يتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتا ، وتحديدا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك".

وتضررت 869مؤسسة تعليمية في الهجمات والقصف الروسي، من بينها 83أصابها دمار شامل في البلاد.

ووفقا للتقرير ، لحقت أضرار باكثر من 80مؤسسة خاصة بالأطفال بما في ذلك مستشفيات ومدارس للموسيقى ومؤسسات رياضية و أخرى للتأهيل ومراكز شباب ومكتبات.