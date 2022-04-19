Masrawy logo white

إعلان

الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن رفع حالة الاستنفار في خضم التوتر في القدس

11:02 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن رفع حالة الاستنفار في خضم التوتر في القدس

فصائل فلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (د ب أ)

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة مساء اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الاستنفار العام في خضم التوتر مع إسرائيل في القدس على خلفية المواجهات اليومية في المسجد الأقصى.

وأكدت الفصائل في بيان، عقب اجتماع مشترك لها بدعوة من حركة حماس في غزة، "استمرار رفع حالة الاستنفار العام حماية للأقصى والقدس من عدوان الاحتلال".

ودعت الفصائل إلى "استمرار حالة الاشتباك الدائمة بكل أشكالها مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والخليل دفاعاً عن المقدسات ورفضاً للاحتلال والاستيطان والتهويد".

وحذرت من أن "الهجمة الشرسة التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى لن تقتصر على اليومين المتبقيين من عيد الفصح اليهودي، وهي مستمرة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك والأيام التي تلي عيد الفطر السعيد".

وأكدت الفصائل أنها ستبقى على حالة الجاهزية العالية، محذرة من دعوات اليمين الإسرائيلي لتنظيم مسيرة الأعلام "الاستفزازية" في القدس، التي كانت أحد الدوافع للمواجهة العسكرية في قطاع غزة العام الماضي.

يأتي ذلك فيما عرضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد مصورة لاستهداف مقاتليها طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقع "القادسية" التابع لأجنحة عسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون الإبلاغ عن إصابات.

كانت هذه المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارات على قطاع غزة منذ أشهر. وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض القذيفة بواسطة منظومة "القبة الحديدية" من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وجاء هذا التطور في خضم توتر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تحركات مكثفة لمصر والأمم المتحدة خلال الأيام الماضية للتوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد تهديد الأخيرة بالرد على "الاعتداءات" في المسجد الأقصى.

وأدت أحداث توتر مماثلة خلال شهر رمضان في مايو من العام الماضي إلى اندلاع مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوما واستشهد أكثر من 255 فلسطينيا.

وبهذا الصدد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وآخرين في مصر والأردن لبحث تهدئة التوتر في القدس.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الفصائل الفلسطينية فلسطين القدس غزة إسرائيل

الخبر التالى:

السفير المصري بكندا يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| مكنش هيرميها.. أسرة "فتاة البلكونة" تروي تفاصيل الواقعة (بث مباشر)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا