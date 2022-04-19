واشنطن وطوكيو وبروكسل: تقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا مع هجوم روسي في الشرق

اليابان - (أ ش أ)

اتفق زعماء الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مواصلة تقديم الدعم السريع لأوكرانيا في الوقت الذي تبدأ فيه روسيا هجومًا عسكريًا متجددًا في الجزء الشرقي من الدولة المجاورة لها.

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا - خلال مكالمة فيديو أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن بلاده ستزيد حجم قروضها إلى كييف إلى 300 مليون دولار، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الأوكراني هو "مهمة عاجلة".

وأجرى الزعماء مكالمة الفيديو استمرت ساعة باقتراح من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بأنه يعتقد بأن القوات الروسية بدأت "معركة دونباس" للسيطرة على المنطقة الشرقية من أوكرانيا بعد انسحابها من العاصمة التي فشلوا في الاستيلاء عليها.

وأعرب القادة الثلاث عن قلقهم العميق حيال ازدياد الخسائر في صفوف المدنيين مع استمرار روسيا في هجومها على مدينة ماريوبول الساحلية (منطقة رئيسية تربط منطقة دونباس الشرقية التي تضم انفصاليين موالين لروسيا مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014)، وأدانوا معاملة القوات الروسية للمدنيين، والتي ظهرت للعالم من خلال تقارير عن عمليات قتل في بلدة بوتشا بالقرب من كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.