حماس : المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا خالصًا

غزة- ( د ب أ):

جددت حركة حماس اليوم الثلاثاء "التأكيد على أنَّ المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلاميًا خالصًا، ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه".

وشددت حماس في بيان صحفي، أوردته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، على أن "أحلام المحتل ستتحطّم أمام صمود ورباط شعبنا المتجذّر في هذه الأرض المباركة".

وقالت: "يؤكّد شعبنا كلّ يوم على أنّه خطّ الدّفاع الأوّل عن ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، برباطه وصموده وتضحياته، مسطرًا بذلك ملحمة بطولية ستُفشل مخططات الاحتلال الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، عبر تكرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلّين الآمنين".

واقتحمت قوات إسرائيلية بأعداد كبيرة صباح اليوم المسجد الأقصى لتأمين زيارات جماعية لمستوطنين.

ويدافع الجانب الإسرائيلي عن مثل هذه الزيارات، ويقول إنه يُسمح منذ سنوات "لليهود بزيارة جبل الهيكل خلال عيد الفصح بساعات محددة وبمجموعات صغيرة، وإلى جانب هذه الزيارات، يتمتع المصلون المسلمون بحرية عبادة كاملة في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى، كما كان دائما".