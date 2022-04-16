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آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد المرشحة اليمينية المتطرفة لوبان

10:30 م السبت 16 أبريل 2022
آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد المرشحة اليمينية المتطرفة لوبان

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باريس - (د ب أ)

تظاهر الآلاف من الفرنسيين ضد مرشحة الرئاسة اليمينية مارين لوبان.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 9200 شخص خرجوا اليوم السبت إلى شوارع العاصمة باريس وحدها.
وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية في باريس إن 22 ألف شخص استجابوا للدعوة التي أصدرتها النقابات العمالية وعدد من المنظمات غير الحكومية.
وتأهلت السياسية اليمينية المتطرفة لوبان والرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأحد الماضي لانتخابات الإعادة التي تحسم المعركة الانتخابية وينتج عنها العلم بساكن قصر الإليزيه المقبل.
وحصلت لوبان على نسبة جيدة من الأصوات بلغت 23 %، بينما حصل ماكرون على نسبة أقل بقليل من 28%.

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