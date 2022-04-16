واشنطن ترحب بوصول قافلة شاحنات إغاثة لتيجراي
وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم ،السبت، أن واشنطن تقدر جهود حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي وعفار الإقليمية في تسهيل دخول المساعدات.
وأثني البيان على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء الولايات المتحدة، والجهود المستمرة للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا لتقديم المساعدة لجميع المحتاجين.
وأعاد البيان التأكيد على أهمية الوصول الإنساني الكبير والمستدام وغير المشروط وبدون عوائق إلى تيجراي وكذلك إلى جميع المجتمعات التي تعاني، بما في ذلك في عفار، والحاجة الملحة لاستئناف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمصرفية.
ويظل الالتزام المستمر من جانب حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة نحو المصالحة والسلام -بحسب البيان.
وفي هذا الصدد، رحبت واشنطن بانسحاب القوات التيجراية من إريبتي ونؤكد على أهمية المزيد من الانسحابات من ولاية عفار الإقليمية ويجب على الأطراف مواصلة البناء على هذا التقدم للمضي قدما في التوصل إلى نهاية تفاوضية ومستدامة للنزاع ويعد التقدم نحو هذا الهدف أساسًا لاستعادة الخدمات الأساسية في تيجراي وعملية سياسية شاملة لتوفير الأمن والازدهار لجميع الإثيوبيين.
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