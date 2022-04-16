واشنطن ترحب بوصول قافلة شاحنات إغاثة لتيجراي

واشنطن - أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بوصول قافلة شاحنات تحمل أكثر من 1700 طن من المساعدات الإنسانية في تيجراي، أثيوبيا.

وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم ،السبت، أن واشنطن تقدر جهود حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي وعفار الإقليمية في تسهيل دخول المساعدات.

وأثني البيان على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء الولايات المتحدة، والجهود المستمرة للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا لتقديم المساعدة لجميع المحتاجين.

وأعاد البيان التأكيد على أهمية الوصول الإنساني الكبير والمستدام وغير المشروط وبدون عوائق إلى تيجراي وكذلك إلى جميع المجتمعات التي تعاني، بما في ذلك في عفار، والحاجة الملحة لاستئناف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمصرفية.

ويظل الالتزام المستمر من جانب حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة نحو المصالحة والسلام -بحسب البيان.