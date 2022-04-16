الهند تسجل 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت لترتفع حصيلة الإصابات إلى 43 مليونا و40 ألفا و947 إصابة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 521 ألفا و747 حالة وفاة.

واستقر عدد حالات الإصابة النشطة بكوفيد-19 عند 11 ألفا و366 حالة.

وتم تسجيل 796 حالة تعافي من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 42 مليونا و 507 آلاف و834 حالة.