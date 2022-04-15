ألمانيا ترفع قيمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى ملياري يورو

برلين - (د ب أ):

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا خلال العام الجاري إلى ملياري يورو.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر على موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: "الأموال ستفيد أوكرانيا إلى حد كبير، والمستشار طلب ذلك في مرحلة مبكرة".

سيتم توفير المبلغ من خلال الميزانية التكميلية للموازنة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ منذ أسبوعين على زيادة الأموال بشكل كبير لما يسمى بمبادرة التحديث.

وفي الأسبوع الماضي تم تحديد مبلغ إجمالي قدره ملياري يورو.

وأطلقت الحكومة الاتحادية الألمانية مبادرة التحديث في عام 2016 لدعم البلدان الشريكة في مناطق الأزمات لدعمها في ضمان الأمن بأنفسهم.

استخدمت الأموال التي تم توفيرها لهذا الغرض لدعم القوات المسلحة، وكذلك الشرطة والحماية من الكوارث.

وكانت الدول الشريكة الأولى هي العراق والأردن وتونس ومالي ونيجيريا، مع انضمام بوركينا فاسو والنيجر في عام 2018.

وبحسب وزارة الدفاع تم تمويل 350 مشروعا بقيمة 600 مليون يورو بنهاية عام 2021.