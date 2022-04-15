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الصين تعارض زيارة بعض المشرعين الأمريكيين لتايوان

09:01 م الجمعة 15 أبريل 2022
الصين تعارض زيارة بعض المشرعين الأمريكيين لتايوان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

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بكين - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن معارضتها لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير فعالة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم.

جاء ذلك في بيان الوزارة تعقيبا على زيارة بعض المشرعين الأمريكيين إلى تايوان، ومن بينهم السيناتور ليندسي جراهام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنه يجب على المشرعين الأمريكيين الالتزام بسياسة صين واحدة التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة، وذكر أنه يتعين عليهم وقف التبادلات الرسمية مع تايوان وعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

وأشار تشاو إلى بيان صادر عن الجيش الصيني الذي أجرى دورية للاستعداد القتالي ونفذ تدريبات موجهة في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، وقال إن الإجراءات ذات الصلة من جانب الجيش الصيني هي إجراءات مضادة للتصرفات السلبية الأخيرة للولايات المتحدة، بما في ذلك زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان.

وأكد الدبلوماسي الصيني أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ومسألة تايوان شأن داخلي للصين بالكامل.

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