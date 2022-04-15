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برنامج الأغذية العالمي: الأوكرانيون يواجهون المجاعة

07:14 م الجمعة 15 أبريل 2022
برنامج الأغذية العالمي: الأوكرانيون يواجهون المجاعة

الحرب الروسية في أوكرانيا

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جنيف/كييف - (د ب أ):

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن السكان في أوكرانيا يواجهون خطر المجاعة.

وقال رئيس البرنامج ديفيد بيسلي، اليوم الجمعة، بعد زيارة لأوكرانيا، إنه لم يسمح لقوافل المساعدة بالدخول إلى مدينة ماريوبول منذ أن حاصرتها القوات الروسية قبل أسبوعين.

وأضاف بيسلي قائلا: "حين يعاني البشر ويلات الحرب شيء، وحين يتركون للموت جوعا، فهذا شيء آخر".

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ثلث الأشخاص المقيمين في أوكرانيا و60 % من النازحين بالداخل قلقون بشأن عدم قدرتهم على العثور على ما يكفي من الغذاء لأسرهم.

ولم يصف بيسلي روسيا تحديدا كطرف داع للحرب.

وقال: "نناشد الجميع أن يتيحوا لنا الإمكانية التي نحتاجها للوصول إلى سكان المدن المحاصرة".

وذكر أن من المتوقع أن يكون هناك 100 ألف شخص لا يزالون يقيمون في ماريوبول، وستنتهي آخر الإمدادات من الطعام والمياه قريبا، مبينا أن وضع المدن في شرقي البلاد يثير قلقا كبيرا لدى القائمين على البرنامج.

وحتى الآن، قدم برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيسلي، الغذاء لنحو 4ر1 مليون شخص في أوكرانيا، كما أمد من أصيبوا بصدمات نفسية من الذين كانت قراهم ما تزال تقاتل حتى وقت قريب، بعبوات من المكرونة والأرز واللحوم المعلبة والزيت ، وهم داخل أنقاض منازلهم.

وأوضح بيسلي أنه سيتم خلال هذا الشهر دعم 3ر2 مليون شخص.

توجه بيسلي إلى ضاحية بوتشا في كييف، حيث تم العثور على مئات الجثث بعد مغادرة الروس.

وقال بيسلي: "لقد صدمت، فرعب الحرب واضح هنا للغاية ، وأنا أرتجف عندما أفكر فيما مر به هؤلاء الأشخاص".

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