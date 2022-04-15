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زيلينسكي: الاقتصاد الأوكراني يعمل رغم الحرب

05:28 م الجمعة 15 أبريل 2022
زيلينسكي: الاقتصاد الأوكراني يعمل رغم الحرب

فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (أ ش أ):

عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اجتماعا مع أعضاء مجلس الوزراء ناقشوا خلاله القضايا الاقتصادية الحالية خلال الأحكام العرفية في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي -في تغريدة له على موقع "تويتر"- "عقدنا الاجتماع بشأن القضايا الاقتصادية العاجلة خلال فترة الأحكام العرفية، وناقشنا استئناف الأعمال واستقرار الاقتصاد الكلي والإنفاق الحكومي وقضايا مهمة أخرى"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة.

وأكد زيلينسكي في تغريدته أن "الاقتصاد الأوكراني يعمل رغم الحرب".

كما دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال المواطنين الأوكرانيين الذين لديهم وظائف أو أعمال تجارية في المناطق التي لا توجد فيها أعمال عدائية إلى استئناف العمل من أجل دعم اقتصاد البلاد.

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