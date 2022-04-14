إندونيسيا: روسيا لديها الحق في حضور اجتماع مجموعة العشرين الاسبوع المقبل

جاكرتا- (د ب ا):

قالت إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، إنه تم دعوة مندوبي روسيا لحضور اجتماع وزراء المالية في واشنطن الاسبوع المقبل، مؤكدة على موقفها على الرغم من الضغوط المتزايدة لاستبعاد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن الخبير في وزارة المالية ويمبي سابوترا قوله إن وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف ومحافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا لهما الحق في حضور الاجتماع افتراضيا أو حضوريا، وذلك لأن إندونيسيا لا يمكنها عدم دعوة أي عضو بدون إجماع.

أضاف أن إندونيسيا تجري مناقشات أيضا بشأن ما إذا كانت سوف تدعو ممثلين من أوكرانيا، ليتحدثوا خلال الاجتماع حول تأثير الحرب على المستقبل الاقتصادي الدولي.

وكان مسؤولو إندونيسيا قد قالوا أكثر من مرة إنه سوف يتم دعوة جميع وفود الدول الـ20 الكبرى على الرغم من احتجاجات دول مثل الولايات المتحدة واستراليا على حضور روسيا المحتمل، خاصة في القمة المقررة في نوفمبر في بالي.