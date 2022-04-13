‏البيت الأبيض: إجراءات التحقيق بشأن الإبادة الجماعية في أوكرانيا سيتم تفعيلها

وكالات

أعلن ‏البيت الأبيض الأربعاء عن أن إجراءات التحقيق بشأن الإبادة الجماعية في أوكرانيا سيتم تفعيلها، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف أمس الثلاثاء خلال خطاب له ما يفعله الروس في أوكرانيا بالإبادة الجماعية مرتين، مشيرة إلى أن وحشية الجيش الروسي في أوكرانيا تزداد يومًا بعد يوم.

وتابعت أن واشنطن ‏تنظر في فرض حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أن بوتين جعل نفسه منبوذا في العالم وواشنطن لا ترى مكانًا له في المنتديات الدولية.

وأضافت أن إداة الرئيس بايدن تفكر في خيارات للتعامل مع الدول التي لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على روسيا.