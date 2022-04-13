أوكرانيا: مقتل ما يقرب من 200 طفل منذ بدء العملية العسكرية الروسية

كييف-(أ ش أ):

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء أن حوالي 191 طفلا قتلوا وأصيب 349 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب القصف في شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الأطفال هم أيضا من بين ضحايا القصف على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة عندما أصابت ذخيرة مبنى سكني في منطقة خيرسون الجنوبية.