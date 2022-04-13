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الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة

12:08 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

دفعت سلسلة من هجمات إطلاق النار القاتلة، الإسرائيليين إلى الاسراع للحصول على تراخيص لحمل أسلحة، بعد نحو عام من اندلاع أعمال عنف أثرت على التعايش بين اليهود والعرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد مقتل خمسة أشخاص بالرصاص بالقرب من تل أبيب يوم 30 مارس "بالنسبة لأولئك الذين لديهم رخصة لحمل أسلحة منكم، هذا هو الوقت لحمل الأسلحة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزارة الأمن العام الإسرائيلية قولها إنها تلقت أكثر من 14 ألف طلب للحصول على ترخيص لحمل سلاح منذ وقوع الهجوم في بئر السبع يوم 22 مارس مقارنة بـ9 آلاف طلب سنويًا في المتوسط .

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