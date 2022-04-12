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بوتين: التقارير بشأن بلدة بوتشا "كاذبة"

07:48 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
بوتين: التقارير بشأن بلدة بوتشا "كاذبة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مزاعم قيام القوات الروسية بقتل مئات الأشخاص خلال احتلالها لبلدة بوتشا الأوكرانية هي "استفزازات" و"كاذبة"

وزعم أن الولايات المتحدة استغلت من قبل الشكوك في امتلاك العراق لأسلحة كيميائية كمبرر لغزو العراق.

وذكر بوتين للصحفيين "ثم اتضح أنها كانت كاذبة. نفس المزاعم الكاذبة موجودة في بوتشا. يتم قول الكثير عن عزم الولايات المتحدة القتال ضد روسيا حتى آخر أوكراني، إنهم يقولون هذا هناك ويقولون هذا هنا. هذا يحدث في الحقيقة".

وأضاف بوتين وبجانبه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين أن لوكاشينكو أحضر معه دليلا على أن تلك الصور والتقارير التي خرجت من بوتشا، والتي أثارت غضب العالم، انتجها قسم العمليات النفسية البريطانية.

ثم قال لوكاشينكو إن أي شخص يريد الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الأمر يمكنه الاتصال بخدمة الاستخبارات الروسية، على الرغم من أنها تجاهلت مثل هذه الطلبات في الماضي.

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