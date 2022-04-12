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بريطانيا.. تغريم رئيس الوزراء ووزير الخزانة بسبب حفلات خالفت قواعد الإغلاق

03:44 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
بريطانيا.. تغريم رئيس الوزراء ووزير الخزانة بسبب حفلات خالفت قواعد الإغلاق

بوريس جونسون

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(بي بي سي):

سيتم تغريم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير الخزانة، ريشي سوناك، بسبب حضورهما حفلات في زمن كانت البلاد خاضعة فيه لقيود الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بتجمعات أقيمت خلال العامين الماضيين في مقرات حكومية رغم أن القوانين الحكومية كانت تحظر التجمعات لمنع تفشي الجائحة.

وطالب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر باستقالة رئيس الحكومة ووزير الخزانة.

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