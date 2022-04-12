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الولايات المتحدة والهند توقعان "تبادل دفاعي" في المجال الفضائي

12:32 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
الولايات المتحدة والهند توقعان "تبادل دفاعي" في المجال الفضائي

وزير الدفاع لويد أوستن

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واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والهند ستطلقان بحلول نهاية العام "تبادل دفاعي" في المجال الفضائي بين وزارتي الدفاع.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية الهندية بصيغة 2+2، نقلا عن صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية: "نحن ملتزمون بإطلاق تبادل عسكري جديد بين إدارتنا للفضاء والوكالة الهندية للفضاء بحلول نهاية العام".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عقد اجتماعا افتراضيا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لمناقشة عدد من القضايا بينها التعاون المشترك، والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وأوضح بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت مبكر من اليوم /الاثنين/، أن بايدن ومودي سوف يعقدان اجتماعا افتراضيا غدا الإثنين، حيث من المقرر مناقشة جائحة كوفيد-19، وتقوية الاقتصاد العالمي، وتعزيز "الأمن والديمقراطية والرخاء" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

كما يناقش الطرفان، العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وتأثيرها على الأسواق العالمية.

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