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أمير قطر: كأس العالم ستكون أول حدث كبير يجمع العالم بعد كورونا

09:53 م الجمعة 01 أبريل 2022
أمير قطر: كأس العالم ستكون أول حدث كبير يجمع العالم بعد كورونا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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الدوحة - (أ ش أ):

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن بطولة كأس العالم ستكون أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد جائحة كورونا التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل قرعة كأس العالم قطر 2022 المقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو- في كلمة له ضمن حفل قرعة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة- أن هذه النسخة من المونديال ستكون الأجمل والأفضل.

وقال رئيس الفيفا: "يالها من أحاسيس جياشة، يالها من أحاسيس جميلة أن تكون هنا، نقترب من لحظة الجد ألا وهي قرعة كأس العالم قطر 2022.

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