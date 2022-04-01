وكالة الطاقة تعتزم الإفراج عن احتياطات النفط للمرة الثانية منذ غزو أوكرانيا

باريس - (د ب أ):

تعتزم وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن احتياطيات للنفط الخام للمرة الثانية من أجل التخفيف من العواقب على الأسواق جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

أقر ذلك ممثلو 31 دولة عضو بالوكالة في اجتماع طارئ عقد في باريس اليوم الجمعة، حسبما أعلنت الوكالة.

وستعلن الوكالة عن كمية خام النفط الذي سيتم سحبها في بداية الأسبوع المقبل.

وفي خطوة أولى، أفرجت الوكالة عن 7ر62 مليون برميل من خام النفط قبل شهر مضى. ولدى الدول الأعضاء بالوكالة مخزونات طوارئ يبلغ إجمالها 5ر1 مليار برميل.

وقالت الوكالة إن الاضطرابات الكبيرة لإنتاج النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى حالة طوارئ في إمدادات النفط العالمية. ولا تزال سوق النفط العالمية تتعرض لضغوط، ما يؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار.

ويوصي مجلس وكالة الطاقة الدولية الحكومات والمستهلكين بتعزيز جهودهم للحفاظ على الطاقة.