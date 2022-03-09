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شكري يؤكد رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة

08:28 م الأربعاء 09 مارس 2022
شكري يؤكد رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة

سامح شكري

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وكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاءعلى رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، مثمنًا مواقف الدول العربية ومساندتها لعقد مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

وقال شكري في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أعيد التأكيد على ثوابت هذا الموقف، فأؤكد رفض مصر لشروع إثيوبيا أحادي الجانب في تشغيل سد النهضة وهو ما يُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، وذلك بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين".

واعتبر أن الانتهاكات الإثيوبية لالتزماتها بمقتضى القانون الدولي تثير قلق مصر، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإثيوبية تلحق أضرارًا جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال الشقيق.

وقال "تتطلع مصر لاستمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني مُلزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021".

سامح شكري وزير الخارجية سد النهضة إثيوبيا مصر

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