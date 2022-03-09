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ضغوط أوكرانيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي تواجه مقاومة

05:49 م الأربعاء 09 مارس 2022
ضغوط أوكرانيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي تواجه مقاومة

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تهدئة آمال أوكرانيا في الانضمام السريع للتكتل، وذلك خلال قمة أوروبية مقررة في فرنسا غدا الخميس، وفقا لمشروع بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقوة من أجل انضمام بلاده سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل غزو روسيا لبلاده، لكن مشروع البيان يدعو، فحسب، المفوضية الأوروبية لطلب أوكرانيا.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت على "التوسع في تعزيز علاقاته وتعميق شراكته" مع أوكرانيا.

ويلتزم البيان بالحفاظ على الضغط على روسيا وبيلاروس ودراسة فرض المزيد من العقوبات مستقبلا بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية أوكرانيا بروكسل روسيا
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