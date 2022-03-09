مستشار ألمانيا يعارض توريد طائرات "ميج-29" من الناتو إلى أوكرانيا

برلين 9 آذار/مارس (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته لتوريد طائرات قتالية طراز ميج-29 من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أشار شولتس إلى تقديم مساعدات مالية ودعم إنساني وتوريد بعض أنظمة الأسلحة لأوكرانيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "وبخلاف ذلك علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن نفعله بشكل ملموس، ولا يشمل هذا بالتأكيد توريد طائرات مقاتلة".

من جانبه، حذر رئيس وزراء كندا من التصعيد وقال إن بلاده ستواصل إرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا: "يجب أن نتحرك جنبا إلى جنب مع شركائنا، وأن نحرص على عدم الإسهام في التصعيد".

وأضاف ترودو: "نسعى إلى تهدئة الصراع وإنهائه"، وقال إن الهدف هو دعم أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة.

كانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت مساء أمس الثلاثاء خطة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وأعلنت استعداد وارسو لنقل طائرات ميج-29 إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة.

وفي المقابل، رأت وزارة الدفاع الأمريكية أن المقترح البولندي لا يمكن قبوله، مشيرة إلى وجود مخاوف جيوسياسية في حال تحليق مقاتلات من قاعدة أمريكية أو قاعدة تابعة للناتو في المجال الجوي لأوكرانيا، المتصارع عليه.