الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إلى بولندا "لمواجهة أي تهديدات للحلفاء"

واشنط- (د ب أ):

أرسلت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا بغرض "النشر الدفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل لحلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا ، حسبما قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية مساء الثلاثاء.

وقال الكابتن آدم ميلر، المتحدث باسم القيادة في بيان: "بتوجيه من وزير الدفاع وبناء على دعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال وولترز ، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا بإعادة وضع بطاريتي باتريوت في بولندا".

وأضاف البيان: "هذا إجراء حكيم لحماية القوات يدعم التزامنا بالبند الخامس ولن يدعم بأي حال من الأحوال أي عمليات هجومية" في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.