إعلان

الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إلى بولندا "لمواجهة أي تهديدات للحلفاء"

06:25 ص الأربعاء 09 مارس 2022
الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إلى بولندا "لمواجهة أي تهديدات للحلفاء"

الولايات المتحدة الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنط- (د ب أ):

أرسلت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا بغرض "النشر الدفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل لحلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا ، حسبما قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية مساء الثلاثاء.

وقال الكابتن آدم ميلر، المتحدث باسم القيادة في بيان: "بتوجيه من وزير الدفاع وبناء على دعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال وولترز ، قائد القيادة الأمريكية الأوروبية الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا بإعادة وضع بطاريتي باتريوت في بولندا".

وأضاف البيان: "هذا إجراء حكيم لحماية القوات يدعم التزامنا بالبند الخامس ولن يدعم بأي حال من الأحوال أي عمليات هجومية" في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.

الولايات المتحدة صواريخ باتريوت بولندا تهديدات للحلفاء

الخبر التالى:

آلاف الأوكرانيين يغادرون مدينة سومي عبر ممر آمن
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا