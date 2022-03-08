بريطانيا: سندعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

لندن - أ ش أ

كشف وزير الدفاع البريطاني بين والاس، عن أن المملكة المتحدة ستدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه حذر من أن ذلك قد يضع الدولة في "خط النار المباشر".

وقال والاس - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية - "سأدعم البولنديين مهما كان خيارهم، وسنحمي بولندا، وسنساعدهم في أي شيء يحتاجونه".

وأشار إلى أن بولندا ستدرك أن الخيارات التي يتخذونها لن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر فقط، ولكنها قد تضعهم أيضا على خط النار المباشر من دول مثل روسيا أو بيلاروسيا.

وردا على الانتقادات الموجهة لتعامل حكومة المملكة المتحدة مع اللاجئين، قال والاس إن الحكومة يمكنها فعل المزيد، وأكد أنه سيدعم وزارة الداخلية لتحسين الوضع "بأسرع ما يمكن".