الصحة العالمية تعلن عن 3 أولويات في ظل حرب روسيا وأوكرانيا

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعرب مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن قلقه البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا في ظل الحرب الروسية على البلاد.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بكوبنهاجن اليوم الثلاثاء: "أكثر ما يؤسفني هو أن أرى منطقتي تخرج من عامين رهيبين من الوباء لتواجه الأثر المدمر للأعمال العدائية العسكرية على عشرات الملايين من سكانها في أوكرانيا وخارجها".

يشار إلى أن المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية لا تشمل فقط الاتحاد الأوروبي، بل أيضا دولا إلى الشرق من التكتل، وبينها روسيا وأوكرانيا.

وأكد كلوج ضرورة عدم استهداف فرق الرعاية الصحية أو المستشفيات أو المنشآت الطبية الأخرى بأي نوع من الهجمات، حتى خلال الأزمات والصراعات.

وقال إنه حتى الآن، تم تأكيد 16 بلاغا عن هجمات استهدفت الخدمات الصحية في أوكرانيا، وهناك المزيد قيد المراجعة. وأضاف: "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة هذه الهجمات على خدمات الرعاية الصحية".

وأوضح كلوج أنه بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، هناك ثلاث أولويات في هذا الوضع، أولها العمل من أجل توصيل الإمدادات الصحية اللازمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأكسجين والأنسولين ومستلزمات الحماية.

وتتمثل الأولوية الثانية في تأمين البنية التحتية الصحية بالبلدان المجاورة من أجل رعاية اللاجئين.

أما الأولوية الثالثة، فهي تقديم الدعم للاحتياجات الصحية الفورية في أوكرانيا من خلال مركز عمليات تابع لمنظمة الصحة العالمية يعمل بكامل طاقته في مدينة لفيف.