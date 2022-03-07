وكالة الطاقة الذرية تكثف مراقبة المواقع النووية في أوكرانيا

فيينا - (أ ش أ):

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية في خضم تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

وقال جروسي - في كلمة اليوم الاثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة - "إن الوكالة تواصل مراقبة الوضع غير المستقر في المواقع النووية الأوكرانية وإصدار تحديثات منتظمة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوكالة على الإنترنت".

وأشار إلى تسببت العمليات العسكرية في منشآت الطاقة النووية في أوكرانيا في حدوث خطر غير مسبوق، يتمثل في وقوع حادث نووي مما يهدد حياة الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا والدول المجاورة، بما في ذلك روسيا.

ولفت إلى إصابة قذيفة عسكرية الأسبوع الماضي مبنى في محطة الطاقة النووية الأوكرانية الرئيسية، مما تسبب في اندلاع حريق ولكن دون إطلاق إشعاع، مشددا على أنه يجب عدم تكرار مثل هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف.

وأعرب جروسي عن أمله في أن تسفر مشاوراته التي سيجريها خلال الساعات القليلة المقبلة نجاحا فيما يتعلق باقتراحه عقد اجتماعا ثلاثيا بين الوكالة والروس والأوكران، موضحا أن هناك مشكلة اختيار مكان الاجتماع واللوجستيات، التي لا تعد سهلة مع مرور الوقت.

وأضاف "مبدئيا اقترحنا الذهاب إلى محطة تشيرنوبيل، التي تعد أول مرفق في أوكرانيا تسيطر عليه القوات العسكرية الروسية، ونيتي الأولى كانت الذهاب هناك ليكون أول مكان تُجرى فيه ترتيباتنا لمحاولة الحفاظ على الاتصال بالموقع والحفاظ على ضرورة المراقبة من ناحية السلامة والأمان".. مؤكدا أن اقتراحه لا يزال قائما، رغم إشارة روسيا إلى أنها تفضل عقد اللقاء في مكان آخر.