إعصار غير مسبوق في ولاية أيوا الأمريكية يودي بحياة 6 أشخاص على الأقل

واشنطن- (بي بي سي):

قتل ستة أشخاص على الأقل، مساء أمس السبت في إعصار في ولاية أيوا في وسط الولايات المتحدة.

وتسبب الإعصار، بحسب خدمات الطوارئ، بإصابة أربعة أشخاص على الأقل وألحق أضرارا جسيمة بمنازل وعقارات.وانقطعت الكهرباء عن مئات السكان.

ووصفت حاكمة الولاية كيم رينولدز التي أعلنت مقاطعة ماديسون الواقعة في وسط الولاية منطقة منكوبة، منشورا عبرت فيه عن حزنها الشديد للخسائر التي شهدتها المدينة.

وقد دمرت الأعاصير العنيفة في ديسمبر الماضي، خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة، خصوصا كنتاكي، وأسفرت عن مقتل 79 شخصا على الأقل.