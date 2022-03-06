زيلينسكي يتهم القوات الروسية بتدمير مطار فينيتسيا غرب أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتدمير مطار فينيتسيا غربي أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره على قناة تليجرام اليوم الأحد، قال زيلينسكي:" أُبْلِغْتُ للتو بوقوع هجوم صاروخي على فينيتسيا: ثمانية صواريخ".

وأضاف زيلينسكي:" مدينتنا فينيتسيا المسالمة لم تهدد روسيا بأي شكل أبدا. الهجوم الصاروخي قاس وساخر، وقد تم تدمير المطار بالكامل".

ولم يرد تأكيد بعد من الجانب الروسي بخصوص ما ذكره زيلينسكي.

وجدد زيلينسكي مطالبته بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وهي الخطوة التي رفضها حلف شمال الأطلسي (ناتو).