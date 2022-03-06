أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

زيلينسكي يتهم القوات الروسية بتدمير مطار فينيتسيا غرب أوكرانيا

05:33 م الأحد 06 مارس 2022
زيلينسكي يتهم القوات الروسية بتدمير مطار فينيتسيا غرب أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتدمير مطار فينيتسيا غربي أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره على قناة تليجرام اليوم الأحد، قال زيلينسكي:" أُبْلِغْتُ للتو بوقوع هجوم صاروخي على فينيتسيا: ثمانية صواريخ".

وأضاف زيلينسكي:" مدينتنا فينيتسيا المسالمة لم تهدد روسيا بأي شكل أبدا. الهجوم الصاروخي قاس وساخر، وقد تم تدمير المطار بالكامل".

ولم يرد تأكيد بعد من الجانب الروسي بخصوص ما ذكره زيلينسكي.

وجدد زيلينسكي مطالبته بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وهي الخطوة التي رفضها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

فولوديمير زيلينسكي مطار فينيتسيا أوكرانيا غزو أوكرانيا الحرب الروسية

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا